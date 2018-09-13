أعلنت شركة أبل عن أحدث هواتف آيفون خاصة بها وهى iPhone Xs وXs Max، بالإضافة إلأى ساعة ذكية تحمل مزايا مهمة لصحة الإنسان، وكشف عن هذه المنتجات الجديدة خلال حدث عقد في مسرح « ستيف جوبز » بمقر الشركة الرئيس.

ويعد هاتف iPhone XS نسخة مطورة من هاتف iPhone X الذي كُشف عنه العام الماضي، مع الحفاظ على نفس التصميم الكلي وشاشة OLED، مع مكونات داخلية تمت ترقيتها، مثل معالج A12 الجديد.

أما هاتف iPhone XS Max فيعد نسخة أكبر من XS، مع شاشة OLED بحجم 6.5 بوصة وبعض إمكانات البرامج الإضافية لتبرير السعر الأعلى.

وهناك تحديث كبير واحد لهواتف iPhone Xs و Xs Max الجديدة، وهو اللون الذهبي الذي ينضم إلى الرمادي والفضي والألوان المتاحة سابقا مع iPhone X.

وسيتم تقديم Xs وXs Max أيضًا في الشكل الذي يحتوي على إطار من الستانلس ستيل بلون ذهبي، وزجاج متناسق ذو لون ذهبي.

ويأتى هاتف أيفون Xs وXs Max مع كاميرا مزدوجة 12 ميجابيكسل وكاميرا أمامية 7 ميجابيكسل، ويعمل مع نظام تشغيل ios 12 الحديث، بالإضافة إلى ميزة Face ID لفتح الهاتف عن طريق ملامح الوجه.

وتأتي النسخة الأصغر مع بطارية 2716 mAh، أما النسخة الكبيرة فتتوفر على بطارية أقوى 3300 mAh، والاثنان مزودان 4 جيجابايت « رام » وخيارات تخزين 64/256/512، مع سماعات ستريو.

من جهة أخرى كشفت الشركة عن ساعة ذكية جديدة تحمل اسم Apple Watch Series 4، وتتوفر على تحديثات ومزايا جديدة للمستخدمين، وتأتي الساعة مع شاشة مميزة أكبر 30 في المائة من الإصدارات السابقة، ومنحنية عند الأطراف.

وتساعد الشاشة الجديدة بشكل كبير على التحكم بالتطبيقات، وهذا التصميم وفر عرض مزيد من المعلومات من الأسهم، ومعدل ضربات القلب، والنشاط، مع قدرة على تحمل الماء والبخار، كما يعمل مقياس التسارع والجيروسكوب على تتبع النشاط طوال اليوم والتعرف على السكتات الدماغية وغيرها من الأمور الصحية الأخرى.

ووفقًا للشركة فقد زُوِّدت الساعة بمعالج أسرع مرتين من النسخ السابقة، وذلك بفضل شرائح S4، وأهم ميزة تأتي مع الساعة الجديدة هى أنها تشعر بالسقوط، وهذا لمساعدة المستخدم فى الحصول على المساعدة، إذا يظهر زر أحمر اللون عند السقوط، يمكن الضغط عليه للاتصال بالطوارئ، بالإضافة إلى بطارية تعمل طوال اليوم، ودرجة أعلى من الخصوصية يوفرها نظام تشغيل الساعة الجديد.

وتأتي ساعة أبل الجديدة بنسخ مختلفة تناسب الأذواق المختلفة مثل نسخة الفولاذ المقاوم للصدأ والذهب غير القابل للصدأ، بالإضافة إلى أساور رياضية وأخرى معدنية بألوان مختلفة.