أحزاب المعارضة تنسق لرئاسة المجلس الجهوي بنواكشوط

أعلن مرشحون من عدة أحزاب معارضة لرئاسة المجلس الجهوي في نواكشوط، عقد اتفاق يقضيبأنه في حالة وصول أي واحد منهم إلى شوط ثان مع أي مرشح من الموالاة، سيدعمونه للفوز.

وقال هؤلاء المرشحون في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الخميس، إنه في حالة تجاوز مرشحان من أحزابهم فإنه « تترك الحرية لكل طرف في اختيار من يدعمه في الشوط الثاني ».

وأوضح جميل منصور مرشح حزب تواصل وأحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية المعارض، أن الاتفاق وقعت عليه خمسة أحزاب سياسية معارضة مرشحة للمجلس الجهوي.

وأضاف أن هذه الأحزاب هي حزب اللقاء الديمقراطي، حزب الصواب، التحالف من أجل العدالة الديمقراطية، تكتل القوى الديمقراطية، بالإضافة إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.

وسبق أن عقدت أحزاب المعارضة اتفاقيات وتفاهمات بخصوص الشوط الثاني في الدوائر غير النسبية، وذلك من أجل الوقوف في وجه مرشحي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

وتشهد هذه الانتخابات منافسة قوية، إذ تشارك فيها المعارضة التقليدية التي قاطعت الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات.

كما تشهد هذه الانتخابات التي تنظم يوم السبت المقبل، مشاركة أكثر من ستة آلاف مرشح، من 105 أحزاب سياسية.