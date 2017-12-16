أحمد ولد داداه: موريتانيا بجميع مكوناتها تعاني الظلم



قال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد داداه، مساء اليوم السبت، إن "موريتانيا بجميع مكوناتها تعاني من الظلم"، قبل أن يضيف: "آن للظلم أن يتوقف".



ولد داداه كان يلقي خطاباً خلال مهرجان جماهيري نظمته المعارضة الديمقراطية، مساء اليوم السبت في ساحة ابن عباس، في ختام ثلاث مسيرات شعبية جابت عدداً من شوارع العاصمة نواكشوط.



وأوضح ولد داداه في كلمته أنهم كرؤساء للأحزاب السياسية خرجوا في هذه المسيرات من أجل أن يسيروا جنباً إلى جنب مع الجماهير من أجل "تحقيق مصلحة البلاد والعباد".



وخصص ولد داداه جزء من كلمته لملفات حقوق الإنسان والحريات في موريتانيا، وقال إن المس بالوحدة الوطنية للبلاد أمر خطير، داعياً إلى الابتعاد عن أي أمر من شأنه أن يلحق الضرر بالتكامل الموجود بين مكونات المجتمع الموريتاني.



وشدد ولد داداه على أن النضال من أجل الحرية سيستمر، وأشار إلى أن من بين يشاركون في مسيرة اليوم من ناضلوا طيلة ربع قرن من أجل الحرية، مؤكداً أن قادة المعارضة ناضلوا منذ زمن طويل ضد الرق.



وطالب ولد داداه بالإفراج الفوري عن الناشطين الذين أوقفهم الأمن الموريتاني عندما رفعوا العلم الوطني القديم خلال المسيرة، معتبراً أن هذه الخطوة مرفوضة.



من جهة أخرى عبر ولد داداه عن رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

