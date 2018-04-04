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أربع دول افريقية تتفق على مكافحة الجريمة في منطقة الساحل

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 4 دقائق
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اتفقت النيجر وتشاد وليبيا والسودان خلال اجتماع دبلوماسي،عسكري أمني، في نيامي على تنسيق جهود قواتها المسلحة لمحاربة “الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية” في منطقة الساحل.

وقالت الدول الاربع في أمس الثلاثاء في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع حول تحديات أمن الحدود المشتركة انها “اتفقت على إنشاء آلية تعاون لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”.

وعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ومدراء الاجهزة الامنية في الدول الأربع، وتم الاتفاق في ختامه أيضا على عقد اجتماع على مستوى الخبراء في الثالث من مايو في نجامينا، لدراسة مسودة بروتوكول للتعاون الأمني بين الدول الأربع.

ولفتت الدول الأربع إلى ان “منطقة جنوب ليبيا أصبحت بؤرة لتهديدات خطرة  ومستمرة للدول الاربع”، كما أصبحت “قاعدة للمنظمات الإرهابية” و”للمهربين من كل الأنواع” و”لمجموعات مسلحة مناوئة للدول المجاورة” تمارس “عمليات خاصة بالمرتزقة وتزيد الازمة الليبية تفاقما”.

ويعتبر التنسيق بين القوات الامنية في دول الساحل مطلبا أساسيا للغرب عموما كما لقادة المنطقة، ولكن المحادثات الرامية لوضع إطار لهذا التنسيق تسير ببطء شديد.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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