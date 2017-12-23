أسئلة حول طائرة بوينغ ماكس الموريتانية "آوكار"

كم سعر الطائرة؟



ولكن الجيل الجديد من بوينغ 737 ينقسم بدوره إلى خمسة أنواع، تتفاوت على مستوى عدد الركاب وبعض المميزات الفنية، يتفاوت كذلك في السعر، نبينها كما يلي:



بوينغ 737 ماكس 7 (السعر 92.2 مليون دولار أمريكي، وعدد الركاب 138)

بوينغ 737 ماكس 8 (السعر 112.4 مليون دولار أمريكي، عدد الركاب 162)

بوينغ 737 ماكس 8-200 (السعر 115.4 مليون دولار أمريكي، عدد الركاب 200)

بوينغ 737 ماكس 9 (السعر 119.2 مليون دولار أمريكي، عدد الركاب 178 و220 كحد أقصى)

بوينغ 737 ماكس 10 (السعر 124.7 مليون دولار أمريكي، عدد الركاب 188 و230 كحد أقصى)



والطائرة التي اشترتها "الموريتانية للطيران" كانت من نوعية "بوينغ 737 ماكس 8"، أي أن سعرها يصل إلى 112.4 مليون دولار أمريكي، مع أن الجهات الرسمية في موريتانيا لم تعلن عن أي تفاصيل بخصوص الصفقة التي تم من خلالها شراء الطائرة.

