أطار: أول رحلة سياحية منذ إعلان المنطقة حمراء



وصلت اليوم الأحد إلى مدينة أطار شمالي موريتانيا أول رحلة سياحية منذ إعلان المنطقة ضمن الدائرة الحمراء المحظور السفر إليها.



وتضم الرحلة القادمة من العاصمة الفرنسية باريس 147 سائحا استقبتلهم وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت مكناس بمطار المدينة.



وأكد المكتب الوطني للسياحة أن رحلة اليوم ستكون بداية لرحلة أسبوعية تربط المدينة الشمالية بالعصمة الفرنسية.



وتوقف توافد السياح الأوربيين إلى شمال موريتانيا بعد إعلان المنطقة حمراء إثر مقتل سياح فرنسيين قرب مدينة ألاك جنوبي موريتانيا.



وعانى قطاع السياحة فى المنطقة الشمالية ظروفا اقتصادية صعبة، بعد أن أوقفت الوكالات السياحية رحلاتها القادمة من أوروبا.

