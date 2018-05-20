أطباء موريتانيا يتجاهلون عرض الحكومة ويواصلون الإضراب

قررت النقابات الطبية اليوم الأحد مواصلة الإضراب ، وتجاهل العرض المقدم من طرف الحكومة الموريتانية ، بالعودة للعمل والتفاوض بعد ذلك .

وقرر الأطباء اليوم فى جمعية عامة لهم المواصلة فى الإضراب وتجاهل عرض الحكومة الذى قدمته وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كمبا با لقادة النقابات الطبية

وحسب مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » فإن جولة من المفاوضات السرية جرت بين الحكومة والأطباء المضربين، من أجل التوصل لحل ينهي الإضراب الذي أثر على عمل المؤسسات الصحية في البلاد..

واقترحت الوزيرة على ممثلي الأطباء ضرورة التوقف عن الإضراب لمدة أسبوع تجري خلاله المفاوضات بين الطرفين، من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة.

وتباينت آراء ممثلي الأطباء حول المقترح الذي عرضته الوزيرة، بين من يراه عرضاً مناسباً وفرصة لحل الأزمة، ومن يعتقد أن توقيف الإضراب قبل الحصول على ضمانات مجازفة قد تنتهي بضياع الجهد الذي تم من دون تحقيق أي مكاسب.

وللخروج من حالة الانقسام قرر ممثلو الأطباء استدعاء جمعية عامة ستنعقد مساء اليوم الأحد في العاصمة نواكشوط بهدف الخروج بموقف موحد للرد على مقترح الحكومة.

وكانت الحكومة قد هددت بقطع رواتب الأطباء المضربين، وهو الإجراء العقابي الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الاثنين، وفق ما جاء في تعميم صادر عن وزارة الصحة.

ورفض الأطباء « لغة التهديد » التي قالوا إن الوزارة حدثتهم بها، وأكدوا مضيهم في الإضراب حتى تتحقق المطالب، ويتعلق أغلبها بتحسين ظروف العمل في المستشفيات وزيادة الرواتب ومكافحة الأدوية المزورة.