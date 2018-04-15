أطباء موريتانيا يعلنون الدخول غدا في إضراب وطني شامل

أعلنت نقابتا الأطباء العامين، والأخصائيين في موريتانيا، اليوم الأحد عزمهما الدخول غدا الاثنين، في إضراب وطني شامل عن العمل، على عموم التراب الموريتاني.

وقالت النقابتان في بيان لهما، إن “الإضراب الذي يبدأ صباح غد الاثنين، تتخلله وقفات احتجاجية، في باحات المستشفيات الكبري الثلاثة في نواكشوط، وفي الداخل ستنظم الوقفات بالمستشفيات الرئيسية بالمدن الكبري”.

وكشفت النقابتان في وقت سابق، أن الإضراب سيشمل القطاعين العام والخاص، بشكل تدريجي، يبدأ بيومين في الاسبوع الأول، وثلاثة أيام في الاسبوع الثاني، ثم أربعة أيام في الاسبوع الثالث، ليكون كاملا في الاسبوع الرابع.

وكانت النقابتان، أكدتا الاسبوع الماضي، أن السلطات الموريتانية لم تستجب للمطالب التي تقدمتا بها ، “رغم المفاوضات الماراتونية التي جرت ، بهدف تحسين ظروف العمل والعمال في المستشفيات، والرفع من مستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطن”.

وأضافتا أنه “بعد إعطاء الإدارة الفرص الكافية لتلبية المطالب، إلا أنها لم تستجب، ما جعلهم يقررون الدخول في إضراب عن العمل.