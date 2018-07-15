أطباء موريتانيا يمددون تعليق إضرابهم قبيل لقاء مع الرئيس

قررت نقابات أطباء موريتانيا، في اجتماع أمس السبت، « تمديد تعليق » إضرابها لأسبوع آخر، استعداداً للقاء ستعقده يوم الثلاثاء المقبل مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر في أعقاب اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة الإضراب، قالت فيه إنه تم الاتفاق على « عقد الجمعية العامة للأطباء يوم السبت المقبل ».

وأشار البيان إلى أن الهدف من عقد الجمعية العامة هو « تقييم المرحلة واتخاذ الخطوات المناسبة بقرار من الجمعية العامة »، وفق نص البيان.

كما أوضح الأطباء أنهم سيعقدون مؤتمراً صحفياً بعد الجمعية العامة، الهدف منه « إطلاع الرأى العام على مختلف الخطوات التي اتخذت في المراحل الماضية وعلى القرارات التي ستتخذها الجمعية العامة ».

ويراهن الأطباء على اللقاء الذي سيجمعهم مع ولد عبد العزيز، الذي سبق أن أبلغهم عبر وسطاء أنه لا يتفاوض « تحت الضغط »، وطلب منهم تعليق الإضراب من أجل النظر في مطالبهم.