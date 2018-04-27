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أفريقيا.. اختراع أول لقاح مضاد لـ « الملاريا » في العالم

Cheikh Med Horma منذ 4 ساعات
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طورت كل من غانا وكينيا ومالاوي أول لقاح طبي مضاد لمرض “الملاريا” في العالم، الذي يعد أكثر انتشاراً في القارة السمراء.

ومن المتوقع أن يساهم اللقاح الجديد، في حال نجاحه، في التخفيف بشكل كبير من أرقام الوفيات في القارة السمراء.

وتبدأ تلك الدول قريبا بإنتاج اللقاح الجديد، وستكون الثلاث أول من يجرب اللقاح.

كما بعث الخبر أملا في نفوس الكثير من الشعوب الإفريقية التي عانت بشكل مستمر من هذا المرض، إذ تضرر منه أكثر من 200 مليون شخص، في 2017، وكان معظمهم في إفريقيا. ما يجعل منه أكثر الأمراض انتشارا في القارة.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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