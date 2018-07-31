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أمريكا تنشر طائرات بدون طيار مسلحة في النيجر

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 ساعة
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أعلن الجيش الأمريكي  أن قواته بدأت نشرت طائرات بدون طيار مسلحة في النيجر، بغرض مهاجمة الجماعات المسلحة في منطقة غرب إفريقيا.

وقال متحدث باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا أمس الاثنين في بيان بالبريد الإلكتروني “بالتنسيق مع حكومة النيجر نشرت القيادة الأمريكية في أفريقيا معدات مخابرات ومراقبة وطائرات استطلاع بالفعل في النيجر”.

ومنحت حكومة النيجر إذنا للقوات الأمريكية في نوفمبر الماضي بتسليح طائراتها المسيرة بدون طيار، لكن أيا من الجانبين لم يؤكد نشرها، وقبل ذلك كانت الطائرات الأمريكية بدون طيار تستخدم فقط في المراقبة.

وتوسع نطاق الوجود العسكري الأمريكي في النيجر خلال السنوات الأخيرة ليصل عدد أفرادها هناك إلى 800 يصاحبون القوات النيجرية في عملية جمع المعلومات وغيرها من المهام.

وأسفر كمين نصبه أفراد تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب النيجر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين في أكتوبر الماضي. كما استهدفت جماعات مسلحة متمركزة في مالي المجاورة أهدافا عسكرية ومدنية حتى ساحل العاج.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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