أمريكا تدرج جماعة “أنصار الإسلام” على لائحة الإرهاب

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء أنها أدرجت جماعة “أنصار الإسلام” المقاتلة، التي تتخذ من بوركينا فاسو مقرا لها، على قائمتها للمنظمات الإرهابية العالمية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن جماعة أنصار الإسلام تمثل خطرا إرهابيا، وأنها شنت هجمات عديدة في شمال بوركينا فاسو، بالقرب من الحدود مع مالي، كما حدث في ديسمبر عام 2016 عندما قتل 12 جنديا في واحدة من أفتك الهجمات التي نفذت ضد جيش بوركينا فاسو.

وحذر البيان الأمريكيين من الانخراط في تعاملات أو صفقات مالية مع الجماعة، مشيرا إلى أنه سيتم تجميد أصولها ومصالحها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

وقال البيان إن إجراء اليوم يخطر الجمهور الأمريكي والمجتمع الدولي بأن أنصار الإسلام نفذت أو تفرض تهديدا كبيرا بتنفيذ أعمال إرهابية.

يشار إلى أن جماعة “أنصار الإسلام” التي تنشط في شمال بوركينا فاسو، أسسها مالام إبراهيم ديكو، المنحدر من مدينة جيبو الشمالية، وأعلنت مسؤوليتها عن عدد كبير من الهجمات ضد الجيش البوكيني في الأشهر الأخيرة.