أمريكا تعاقب جنودا بسبب عملية فاشلة بالنيجر

عاقب الجيش الأميركي ستة عسكريين لدورهم في عملية فاشلة بالنيجر أدت إلى مقتل أربعة جنود أميركيين، وأربعة نيجريين في كمين لمسلحين عام 2017.

وسقط القتلى عندما تعرضت دورية مشتركة تضم 11 جنديا من القوات الخاصة الأميركية و30 جنديا نيجريا لهجوم من مقاتلين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية، في الرابع من اكتوبر 2017 قرب بلدة “تونغو تونغو” على بعد 100 كلم من نيامي قرب الحدود مع مالي.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم السبت أن عنصرين من الوحدة التي هوجمت من بين العسكريين الذين عوقبوا، وتلقيا رسالتي توبيخ لأن تدريبهما لم يكن كافيا، ولعدم القيام بمحاكاة أعمال قتالية مع جنود نيجريين.

وكانت العملية تهدف إلى القبض على زعيم مجموعة مسلحة يشتبه بتورطه في خطف العامل الإنساني الأميركي جيفري وودكي، ولكن العسكريين لم يحققوا هدفهم ولدى مغادرتهم القرية تعرضوا لهجوم شنه 50 مقاتلا مدججين بالسلاح، وتدخلت مقاتلات فرنسية لتفريق المقاتلين.

وأثار الكمين جدلا في الولايات المتحدة حول تبرير وجود 800 جندي أميركي في هذه المنطقة من العالم.