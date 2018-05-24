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أمريكا تعتزم تطوير الشراكة الاقتصادية مع موريتانيا

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 7 دقائق
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قال السفير الأمريكي في موريتانيا، ميكائيل دود مان، ليل الأربعاء/الخميس، إنه يعتزم خلال فترة ولايته، تشجيع الشراكة الاقتصادية، والتجارية بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف السفير الأمريكي، خلال حفل إفطار بمدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، أن منطقة نواذيبو الحرة توجد فيها فرص هائلة للمستثمرين الأمريكيين، مؤكدا أنه قابل خلال زيارته للمدينة ” العديد من المشغلين الاقتصاديين، هذا سمح لي بالتحقق من الأهمية الاقتصادية لنواذيبو” حسب تعبير السفير.

وأعلن السفير الأمريكي بموريتانيا، عن إنشاء مجلس أعمال موريتاني-أمريكي، يسمى منتدى الأعمال التجارية الموريتانية الأمريكية، مضيفا أن هذه الشراكة الاقتصادية ستطور العلاقات الموريتانية الأمريكية، “لأنها ستساهم في استقرار وتقدم موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية”.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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