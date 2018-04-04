أمريكا تعزي موريتانيا فى مقتل جندي بافريقيا الوسطى

تقدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بنواكشوط بتعازيها القلبية الحارة لوزارة الدفاع الوطني و لكافة الشعب الموريتاني، إثر سقوط جندي موريتاني أمس الثلاثاء فى افريقيا الوسطى .

وأعربت السفارة فى بيان لها اليوم الأربعاء عن تعازيها الحارة لأسرة الجندي الذى قتل بعد تعرض وحدته المشاركة في كتيبة حفظ السلام في جمهورية وسط إفريقيا لهجوم من طرف ميليشيات “آنتي بالكا”.

وتمنت السفارة خلال البيان” التعافي السريع للجرحى” .

وأعلن الجيش الموريتاني أمس عن مقتل الجندي أول نوح ولد امبارك بعد أن تعرضت كتيبة السلام فى قرية”تكبره” فى افريقيا الوسطى لهجوم من طرف مليشيات “آنتي بالكا” وجرح خلال الهجوم 11جنديا موريتانيا.