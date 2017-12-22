أمريكا تفرض عقوبات على رئيس غامبيا السابق يحي جامي





فرضت الولايات المتحدةعقوبات اقتصادية على 52 شخصًا وكيانًا من دول مختلفة بدعوى ارتباطها بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان،من ضمنهم الرئيس الغامبي السابق يحي جامي.



وحسب بيان لوزارة الخزينة الامريكية أمس الخميس فان رئيس غامبيا السابق يحيى جامي قد تورط منذ زمن بعيد فى انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد.



ووفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، فقد طالت العقوبات الجنرال ماونج ماونج سو القائد السابق لقيادة الجيش في المنطقة الغربية في ولاية راخين التي تقطنها أقلية الروهينجا المسلمة، والمسؤول عن أعمال العنف ضد المسلمين بالولاية خلال الأشهر الأخيرة، ضمن ما وصفته الأمم المتحدة والولايات المتحدة بـ"إبادة جماعية".



وتتضمن العقوبات الاقتصادية تدابير كغلق حسابات الأفراد والكيانات المعاقَبة والتحفظ على الأصول الخاصة بهم في الولايات المتحدة وحظر التحويلات المالية مع الأمريكيين، فضلًا عن تدابير أخرى.