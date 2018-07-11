أمطار متفاوتة على خمس ولايات موريتانية

أفادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية اليوم الأربعاء أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي

النعمة ……..16 مم

بوصطيله…….25 مم

تمبدغة………04 مم

جيكني………13مم

اعوينات ازبل…..02مم

أمرج ………03مم

عدل يكرو…….04مم

باسكنو………05مم

مطار النعمة……19مم

بانكو……….15مم

ولاته……….15 مم

آمريشه………32 مم

التيشيليت…….32 مم

أم اعشيش……03 مم

استيفان……..07 مم

أم آفنادش……35مم

افيرني……..13مم

انبيكت لحواش….03مم

الحوض الغربي

كوبني………..10مم

مدبوكو………..07مم

المدروم………..15مم

الفلانيه………….10مم

حاسي اهل احمد بشنه….06مم

تامشكط…………08مم

المبروك………..05مم

اطويل………..21مم

عين فربه……….24مم

نايليلي…………29مم

بوهدره………..45 مم

باكوينيت……….20مم

لفده…………15مم

ارواحل…….45مم

سافا…………05مم

لنوار……….04مم

لعصابه

كنكوصه…….12مم

لكلييبه……..35مم

كيفه………01مم

هامد…….5ر25مم

تناها………34مم

الوين البيدع……30 مم

لبني………..14 مم

كوركول

مقامه…….12 مم

تولل……..16 مم

سين اه….10 مم

دولول….03 مم

اتويجيلا…..08 مم

والي……04 مم

لوريمه…..35 مم

تفندسفي……02 مم

سيفي………02 مم

توكومادي…….02 مم

ام رحمه…….03 مم

اهل النانه……..11 مم

كيدي ماغا

سيليبابي……..05 مم

حاسي شكار……10 مم

امبوني………06 مم

تاشوط………10 مم

كويد جيول….09 مم

كومبا انجياو……08 مم

كوراي……..06 مم

زنيكي……25 مم

صمب قاضي…..02 مم

بورودجي…….04 مم

دياكيلي……..04 مم

بوواتا……..05 مم

وامبو……..11 مم

سانك ديري….09 مم

توشوت الله…..10 مم

ولد رامي تادريس….25 مم

اجار اهل صمب…..06 مم

دياريبا……….09 مم

دجكي………….11 مم

ولد ينج………..12 مم

لحرج…………..08 مم

كالينيورو………16 مم

البيدع اهل عمار….10 مم

اجار اهل عالي……09 مم

آرر………..07 مم

نكهيل1………..10 مم