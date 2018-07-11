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أمطار متفاوتة على خمس ولايات موريتانية
أفادت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية اليوم الأربعاء أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي
النعمة ……..16 مم
بوصطيله…….25 مم
تمبدغة………04 مم
جيكني………13مم
اعوينات ازبل…..02مم
أمرج ………03مم
عدل يكرو…….04مم
باسكنو………05مم
مطار النعمة……19مم
بانكو……….15مم
ولاته……….15 مم
آمريشه………32 مم
التيشيليت…….32 مم
أم اعشيش……03 مم
استيفان……..07 مم
أم آفنادش……35مم
افيرني……..13مم
انبيكت لحواش….03مم
الحوض الغربي
كوبني………..10مم
مدبوكو………..07مم
المدروم………..15مم
الفلانيه………….10مم
حاسي اهل احمد بشنه….06مم
تامشكط…………08مم
المبروك………..05مم
اطويل………..21مم
عين فربه……….24مم
نايليلي…………29مم
بوهدره………..45 مم
باكوينيت……….20مم
لفده…………15مم
ارواحل…….45مم
سافا…………05مم
لنوار……….04مم
لعصابه
كنكوصه…….12مم
لكلييبه……..35مم
كيفه………01مم
هامد…….5ر25مم
تناها………34مم
الوين البيدع……30 مم
لبني………..14 مم
كوركول
مقامه…….12 مم
تولل……..16 مم
سين اه….10 مم
دولول….03 مم
اتويجيلا…..08 مم
والي……04 مم
لوريمه…..35 مم
تفندسفي……02 مم
سيفي………02 مم
توكومادي…….02 مم
ام رحمه…….03 مم
اهل النانه……..11 مم
كيدي ماغا
سيليبابي……..05 مم
حاسي شكار……10 مم
امبوني………06 مم
تاشوط………10 مم
كويد جيول….09 مم
كومبا انجياو……08 مم
كوراي……..06 مم
زنيكي……25 مم
صمب قاضي…..02 مم
بورودجي…….04 مم
دياكيلي……..04 مم
بوواتا……..05 مم
وامبو……..11 مم
سانك ديري….09 مم
توشوت الله…..10 مم
ولد رامي تادريس….25 مم
اجار اهل صمب…..06 مم
دياريبا……….09 مم
دجكي………….11 مم
ولد ينج………..12 مم
لحرج…………..08 مم
كالينيورو………16 مم
البيدع اهل عمار….10 مم
اجار اهل عالي……09 مم
آرر………..07 مم
نكهيل1………..10 مم