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أمطار متفاوتة في عدة ولايات موريتانية
أفادت شبكة الاتصال الادارى بوزارة الداخلية الموريتانية أن مصالح الرصد الجوى سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية، تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالى:
الحوض الشرقى:
ولاتة …………..3مم
جكنى ……………6مم
عويتات الزبل…18.5مم
امورج…………46مم
لحنيكات………..50مم
ام اعشيش…………8مم
ام جفان …………11مم
دار النعيم………..70مم
الحوض الغربي:
كوبني…………….06مم
ترمسه……………20مم
مدبوكو………………05مم
اغلي كاهل اودجي……05مم
تيميزين……………..30مم
لعيون……………….01مم
دارالعلي…………….20مم
البرباره…………….35مم
الطينطان……………10مم
بغداد……………….21مم
أم لحبال…………..15مم
كيدرت……………09مم
عين أبهاه………….10مم
دمشق …………….20مم
عين فربة…………..04مم
اكليب الخير…………25مم
باكوينيت…………….16مم
لعصابه:
كيفه……………….14.5مم
صفا انداي…………25مم
دار العافية…………40مم
مساح…………….32مم
هامد……………..24مم
باركيول…………33مم
لعويسي………….08مم
الرداح……………25مم
بوامديد…………..09مم
أم اشكاك……….18.5مم
أحاسي الطين……..10مم
مصب بديزوك ……25مم
كرو………………08مم
بواسريويل……….15مم
الخير……………12مم
حي ابرش……….25مم
لفطح…………….22مم
ابروده…………14مم
اغليك اهل عيد لكلاكم…35مم
شرك موك…………..34مم
العود………………..35مم
اكريكيت……………10مم
السعادة…………….30مم
تحميره……………25مم
حاسي اهل بكي……23مم
الدهرة……………..42مم
لكديم………………04مم
تيليت اهل ليمر…….25مم
مصب اعجول………70مم
ورتي………………32مم
كوركل:
كيهيدي…………….07مم
سيال ورومولو…….38مم
وجي بوصياب…….29مم
اعوينات…………..20مم
جول………………..32مم
لكصيبة1 …………….15مم
الطلحاية……………..20مم
ساني………………..05مم
تولل………………..28مم
والي……………….30مم
بيرالعابد…………..25مم
مونكل…………….17مم
امبود…………….27مم
امبود القديم………22مم
اوشكش…………30مم
لمسيكم………….19مم
فم لكليته………..56مم
حاسي اهل احمد طالب..20مم
لمطاول…………..20مم
بير اهل كوب…….25مم
كوب جعفر……….40مم
ازريكت اهل حسن…35مم
الركنة……………15مم
تنترام……………20مم
وييد امور………40مم
اهل اسلام………30مم
اهل منكوس…….50مم
لمكيمط…………10مم
اودي اللوت……..12مم
الفرع…………….30مم
كوب اهل يماني…30مم
دار السلامة……..21مم
لمبارات…………25مم
أودي لحديد…….100مم
كنكي…………….19مم
ميت…………….35مم
بكل…………….21مم
مفتاح الخير…….85مم
الحلة……………30مم
اتويزكرة……….30مم
لبراكنة:
الاك……………..16مم
علب اجمل……….26مم
مال…………. …23مم
الجديدة…………..20مم
امبرمص………..12مم
البطحة………….05مم
بوازريبيه……….05مم
بورات………….43مم
اتويديمة………….20مم
الزغلان…………15مم
اكراع السدره…….20مم
مكطع لحجار……..20مم
ليردي…………….20مم
جونابة……………..04مم
آكميم…………….15مم
بابابي……………06مم
دار البركة……….07مم
سكان داما………..05مم
وابوندي………….10مم
لوبودو……………17مم
امكيرنات………….30مم
تنزاح أهل نغماش…53مم
الفرع…………….30مم
امبيديع………….125مم
اطويل…………..30مم
واد اهل كرج……..13مم
شنقيط……………36مم
اندبل…………….50مم
لو………………20مم
انيابنا……………30مم
لمبغدد…………..30مم
الطين……………..22مم
امراح نيام…………50مم
دبي الحجاج…………30مم
بوشامة………………25مم
اترارزة:
روصو……………..23مم
كرمسين…………….38مم
اللكات………………30مم
لكصيبة2…………..03مم
اركيز……………..07مم
تنمبالي…………….13مم
بوتلميت……………41مم
العرية……………..18مم
مفتاح الخير………..07مم
برينة………………30مم
انتيكان…………….03مم
المذرذرة………….20مم
الخط………………30مم
تكند………………16مم
ام القري………….65مم
ابير التورس………26مم
انداكو…………….37مم
جاما…………….46.4مم
برت………………45مم
آجوير…………….15مم
انيام………………36مم
دارالسلامة………..35مم
انباغية……………65مم
تنغدج…………….30مم
عرفات…………..12مم
علب آدرس………05مم
اكراع لحمار……..35مم
تكانت:
تجكجة…………….13مم
لحويطات…………02مم
القدية…………….05مم
المجرية………….05مم
دار السلامة………02مم
انبيكه…………….08مم
السياسة………….20مم
خمس التيدومة……20مم
غيديماغا:
ولد امبن……….35مم
حاسي شكار……15مم
دنكرومو………32مم
تاشوط………..07مم
الصوفي……….60مم
ولد ينج………..19مم
كرفاف………..38مم
بوندي باي…….05مم
تقادة………….15مم
اينشيري:
اكجوجت………..3.5مم
اللويبدة………….05مم