أمطار متفاوتة في عدة ولايات موريتانية

أفادت شبكة الاتصال الادارى بوزارة الداخلية الموريتانية أن مصالح الرصد الجوى سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية، تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالى:

الحوض الشرقى:

ولاتة …………..3مم

جكنى ……………6مم

عويتات الزبل…18.5مم

امورج…………46مم

لحنيكات………..50مم

ام اعشيش…………8مم

ام جفان …………11مم

دار النعيم………..70مم

الحوض الغربي:

كوبني…………….06مم

ترمسه……………20مم

مدبوكو………………05مم

اغلي كاهل اودجي……05مم

تيميزين……………..30مم

لعيون……………….01مم

دارالعلي…………….20مم

البرباره…………….35مم

الطينطان……………10مم

بغداد……………….21مم

أم لحبال…………..15مم

كيدرت……………09مم

عين أبهاه………….10مم

دمشق …………….20مم

عين فربة…………..04مم

اكليب الخير…………25مم

باكوينيت…………….16مم

لعصابه:

كيفه……………….14.5مم

صفا انداي…………25مم

دار العافية…………40مم

مساح…………….32مم

هامد……………..24مم

باركيول…………33مم

لعويسي………….08مم

الرداح……………25مم

بوامديد…………..09مم

أم اشكاك……….18.5مم

أحاسي الطين……..10مم

مصب بديزوك ……25مم

كرو………………08مم

بواسريويل……….15مم

الخير……………12مم

حي ابرش……….25مم

لفطح…………….22مم

ابروده…………14مم

اغليك اهل عيد لكلاكم…35مم

شرك موك…………..34مم

العود………………..35مم

اكريكيت……………10مم

السعادة…………….30مم

تحميره……………25مم

حاسي اهل بكي……23مم

الدهرة……………..42مم

لكديم………………04مم

تيليت اهل ليمر…….25مم

مصب اعجول………70مم

ورتي………………32مم

كوركل:

كيهيدي…………….07مم

سيال ورومولو…….38مم

وجي بوصياب…….29مم

اعوينات…………..20مم

جول………………..32مم

لكصيبة1 …………….15مم

الطلحاية……………..20مم

ساني………………..05مم

تولل………………..28مم

والي……………….30مم

بيرالعابد…………..25مم

مونكل…………….17مم

امبود…………….27مم

امبود القديم………22مم

اوشكش…………30مم

لمسيكم………….19مم

فم لكليته………..56مم

حاسي اهل احمد طالب..20مم

لمطاول…………..20مم

بير اهل كوب…….25مم

كوب جعفر……….40مم

ازريكت اهل حسن…35مم

الركنة……………15مم

تنترام……………20مم

وييد امور………40مم

اهل اسلام………30مم

اهل منكوس…….50مم

لمكيمط…………10مم

اودي اللوت……..12مم

الفرع…………….30مم

كوب اهل يماني…30مم

دار السلامة……..21مم

لمبارات…………25مم

أودي لحديد…….100مم

كنكي…………….19مم

ميت…………….35مم

بكل…………….21مم

مفتاح الخير…….85مم

الحلة……………30مم

اتويزكرة……….30مم

لبراكنة:

الاك……………..16مم

علب اجمل……….26مم

مال…………. …23مم

الجديدة…………..20مم

امبرمص………..12مم

البطحة………….05مم

بوازريبيه……….05مم

بورات………….43مم

اتويديمة………….20مم

الزغلان…………15مم

اكراع السدره…….20مم

مكطع لحجار……..20مم

ليردي…………….20مم

جونابة……………..04مم

آكميم…………….15مم

بابابي……………06مم

دار البركة……….07مم

سكان داما………..05مم

وابوندي………….10مم

لوبودو……………17مم

امكيرنات………….30مم

تنزاح أهل نغماش…53مم

الفرع…………….30مم

امبيديع………….125مم

اطويل…………..30مم

واد اهل كرج……..13مم

شنقيط……………36مم

اندبل…………….50مم

لو………………20مم

انيابنا……………30مم

لمبغدد…………..30مم

الطين……………..22مم

امراح نيام…………50مم

دبي الحجاج…………30مم

بوشامة………………25مم

اترارزة:

روصو……………..23مم

كرمسين…………….38مم

اللكات………………30مم

لكصيبة2…………..03مم

اركيز……………..07مم

تنمبالي…………….13مم

بوتلميت……………41مم

العرية……………..18مم

مفتاح الخير………..07مم

برينة………………30مم

انتيكان…………….03مم

المذرذرة………….20مم

الخط………………30مم

تكند………………16مم

ام القري………….65مم

ابير التورس………26مم

انداكو…………….37مم

جاما…………….46.4مم

برت………………45مم

آجوير…………….15مم

انيام………………36مم

دارالسلامة………..35مم

انباغية……………65مم

تنغدج…………….30مم

عرفات…………..12مم

علب آدرس………05مم

اكراع لحمار……..35مم

تكانت:

تجكجة…………….13مم

لحويطات…………02مم

القدية…………….05مم

المجرية………….05مم

دار السلامة………02مم

انبيكه…………….08مم

السياسة………….20مم

خمس التيدومة……20مم

غيديماغا:

ولد امبن……….35مم

حاسي شكار……15مم

دنكرومو………32مم

تاشوط………..07مم

الصوفي……….60مم

ولد ينج………..19مم

كرفاف………..38مم

بوندي باي…….05مم

تقادة………….15مم

اينشيري:

اكجوجت………..3.5مم

اللويبدة………….05مم