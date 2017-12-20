أمير قطر يبدأ جولة أفريقية هي الأولى له منذ وصوله للحكم



يبدأ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، جولة في عدد من دول غرب أفريقيا، تعد هي الأولى له منذ أن وصل إلى الحكم عام 2013.



ويستهل أمير دولة قطر جولته في بلدان غرب أفريقيا من السنغال، لتشمل فيما بعد كلاً من غينيا ومالي، وكوت ديفوار، وبوركينا فاسو، وغانا.



وسيجري أمير قطر، خلال الزيارات، مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها، تتناول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وكانت أغلب دول غرب أفريقيا قد توترت علاقاتها مع دولة قطر خلال الأزمة الخليجية، وإعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين فرض حصار على قطر.

