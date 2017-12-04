   
صحراء ميديا Sahara Media

"أوكسون موبيل" تبدأ التنقيب في المياه الموريتانية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 4 ديسمبر 2017 - 12:19



"أوكسون موبيل" تبدأ التنقيب في المياه الموريتانية

دخلت شركة "أوكسون موبيل" الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى المياه الموريتانية من أجل التنقيب عن النفط والغاز، ليشتد التنافس الدولي في المياه الإقليمية الموريتانية.
 
وجاء دخول الشركة الأمريكية المختصة في التنقيب عن الغاز والنفط، إلى المياه الموريتانية بعد التوقيع على اتفاق مع الحكومة الموريتانية.
 
ووقع الاتفاق الجديد من طرف وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، ورئيس شركة البترول والغاز الامريكية "أوكسون موبيل" استوفان اكرينلى، وجرى التوقيع في العاصمة نواكشوط.
 
ويتعلق الاتفاق الجديد بثلاثة عقود استكشاف إنتاج، في المقاطع "س 14" و"س 17" و"س 22" من الحوض الساحلي الموريتاني، وهي المنطقة التي تشهد زحمة كبيرة من الشركات العالمية.
 
وسبق أن وقعت الحكومة الموريتانية خلال الفترة الماضية على اتفاقيات مشابهة مع شركتي "توتال" الفرنسية و"بريتش بيتروليوم" البريطانية.
 


الكلمات المفتاحية : اتفاق, بترول, تنقيب, غاز
 
تويتر
صحراء ميديا | الكلباني: مواقف الإمارات وموريتانيا "شبه متطابقة" https://t.co/vgjvs5kUW5الكلباني-مواقف-الإمارات-ومور… https://t.co/a4yUxlYY8z
صحراء ميديا | موريتانيا: انهيار بئر على خمسة منقبين عن الذهب https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-انهيار-بئر-على-خمسة-م… https://t.co/ibuvgA07pY
فيسبوك
الأكــثر قراءة

عزيز: سنتعاون مع السودان فى مجال صناعة الطائرات

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

موريتانيا: تعديل وزاري جزئي يطيح بوزير العدل

وزير العدل الجديد يبدأ بتجريد الأمين العام من مهامه

موريتانيا: المسيء يغادر سجن نواذيبو نحو جهة مجهولة

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة