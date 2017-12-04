"أوكسون موبيل" تبدأ التنقيب في المياه الموريتانية



دخلت شركة "أوكسون موبيل" الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى المياه الموريتانية من أجل التنقيب عن النفط والغاز، ليشتد التنافس الدولي في المياه الإقليمية الموريتانية.



وجاء دخول الشركة الأمريكية المختصة في التنقيب عن الغاز والنفط، إلى المياه الموريتانية بعد التوقيع على اتفاق مع الحكومة الموريتانية.



ووقع الاتفاق الجديد من طرف وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، ورئيس شركة البترول والغاز الامريكية "أوكسون موبيل" استوفان اكرينلى، وجرى التوقيع في العاصمة نواكشوط.



ويتعلق الاتفاق الجديد بثلاثة عقود استكشاف إنتاج، في المقاطع "س 14" و"س 17" و"س 22" من الحوض الساحلي الموريتاني، وهي المنطقة التي تشهد زحمة كبيرة من الشركات العالمية.



وسبق أن وقعت الحكومة الموريتانية خلال الفترة الماضية على اتفاقيات مشابهة مع شركتي "توتال" الفرنسية و"بريتش بيتروليوم" البريطانية.

