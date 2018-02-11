أيام جامعية للاتحاد الإفريقي للتوثيق فى موريتانيا

بدأ الاتحاد الإفريقي للتوثيق التحضير لأيام جامعية ، حول الأمن العقاري ستحتضنها العاصمة الموريتانية انواكشوط نهاية مارس المقبل.

وقال رئيس الإتحاد عشيط هنى عبد الحميد.خلال مؤتمر صحفي أمس السبت إنه التقى خلال زيارته لموريتانيا ، بالوزير الأول يحي ولد حدمين ووزير العدل بالإضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية للتوثيق في موريتانيا.

واختتم رئيس الاتحاد الافريقي للتوثيق زيارته لموريتانيا، وسيتم خلال الفترة المقبلة التحضير للأيام الجامعية للتوثيق.

وجرى المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للتوثيق في موريتانيا بحضور الرئيس الشرفي للهيئة إسحاق ولد احمد مسكة، والرئيس اسلامة ولد عبد الله، بالإضافة إلى أعضاء المكتب.