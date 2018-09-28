إحالة شاب اعتدى على أحد أفراد أمن الطرق للسجن المدني

أحال وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية أحمد ولد عبد الله اليوم الجمعة، شابا اعتدى بالضرب قبل يومين على أحد أفراد أمن الطرق في مقاطعة تفرغ زينة.

وتمت إحالة المدعو المختار ولد الحافظ ولد ديا، إلى السجن المدني غي دار النعيم، بتهمة “التلبس بالاعتداء على أفراد القوة العمومية اثناء ممارسة مهامهم”.

وكان ناشطون موريتانيون قد تداولوا على نطاق واسع مقطعا مصورا، لأحد الشباب وهو يعتدي بالصفع على أحد أفراد أمن الطرق، عند أحد ملتقيات الطرق في مقاطعة تفرغ زينة وسط العاصمة نواكشوط.