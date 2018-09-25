إشادة أوروبية بجهود موريتانيا في محاربة الهجرة

قال رئيس مندوبية الاتحاد الاوروبي في موريتانيا، جياكومو دورازو، اليوم الثلاثاء، إن موريتانيا بذلت جهودا كبيرة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف جياكومو دورازو، خلال يوم تحسيسي حول الهجرة بنواكشوط، إن موريتانيا لا زالت تواصل ما سماه “مجهودات كبيرة” تبذلها من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية.

وأكد رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي، أن أكثر من 60 ألف شخص فروا من بلدانهم نتيجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها هذه البلدان.

وكانت السلطات الموريتانية أوقفت خلال الأشهر الماضية عدة دفعات من المهاجرين السريين قبالة شواطئها كانوا يحاولون العبور إلى الشواطئ الاسبانية.