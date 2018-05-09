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إشادة افريقية بجهود موريتانيا في مجال حقوق الإنسان

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 3 دقائق
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أشادت ساياتا مايغا رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بـ”الخطوات الملموسة التي قطعتها موريتانيا في مجال حقوق الانسان، خلال العشرية الأخيرة”.

وأضافت “مايغا” في تصريح بعيد لقاء جمعها اليوم الأربعاء، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب أعضاء اللجنة الإفريقية، أن اللجنة اطلعت على “الجهود المبذولة لتعزيز المكاسب التي تحققت في مجال برنامج التضامن”.

وأكد المسؤولة الإفريقية على مواصلة لجنتها “دعم ومواكبة جهود موريتانيا، من اجل تعزيز المكاسب ومواجهة التحديات الجمة، بما فيها التطرف بمختلف أشكاله والإرهاب وأسبابه”.

وشكرت رئيسة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان موريتانيا على “مواكبة أشغال الدورة الثانية والستين للجنة، وكذا مواكبة وخدمة الأطر الموريتانيين المشاركين لهذه الأشغال، وتقديم المعلومات والدعم والحضور المكثف، وتشخيص التحديات في مختلف مجالات حقوق الإنسان المتشعبة”.

وكانت العاصمة الموريتانية نواكشوط قد احتضنت خلال الأسبوعين الأخيرين، الدورة الثانية والستين العادية، للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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