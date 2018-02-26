إصابة مدير مكتب القذافي بطلق ناري فى جنوب افريقيا

أصيب بشير صالح ،رئيس محفظة ليبيا إفريقيا السابق ومدير مكتب القذافي بطلق ناري ،في أحد أحياء مدينة جوهانسبيرغ ،ثاني أكبر مدن جمهورية جنوب إفريقيا.

وقالت مصادر مقربة من عائلته إن مسلحين فتحوا النار على بشير صالح قرب منزله الجمعة الماضي، وأصابوه بأعيرة نارية ولاذوا بالفرار فيما قامت الشرطة بتطويق المكان

وأضافت أن بشير نُقل إلى المستشفى بعد إصابته في الحادث الذي لم تتضح ملابسته بعد عن ما إذا كانت محاولة اغتيال لدوافع سياسية أو جريمة جنائية في ظل انتشار الجريمة المنظمة في المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن صالح أصيب بطلقتين واحدة في الصدر والأخرى في الجزء الأسفل من جسده، ما دفع الأطباء إلى إخضاعه لعملية جراحية فور نقله إلى المستشفى.

يشار الى أن بشير صالح يقيم منذ فترة طويلة ما بين جوهانسبيرغ والعاصمة الفرنسية باريس منذ مغادرته البلاد عقب سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا عام 2011.