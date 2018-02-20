إصابة 4 جنود ماليين بجروح في هجوم على معسكر بـ”تساليت”

أصيب أربعة جنود ماليين بجروح متفاوتة، صباح اليوم الثلاثاء، خلال هجوم مسلح على معسكر للجيش بمدينة “تساليت” بولاية “غاو” شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية لمراسل “صحراء ميديا” بالمنطقة إن مسلحين يعتقد أنهم من “الجماعات الإسلامية” هاجموا معسكرا للجيش المالي بمدينة “تساليت”.

وأكدت المصادر أن الهجوم “أسفر عن جرح أربعة جنود ماليين”.

وقالت إن الهجوم “بدأ الساعة الخامسة فجراً واستمر حتى الساعة السابعة صباحاً”، حسب تعبير المصادر.

وتشهد مالي منذ عدة أيام ارتفاعاً في حدة المواجهات بين الجماعات الإسلامية المسلحة والجيش الفرنسي والقوات الأفريقية.