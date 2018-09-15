الموريتانيون يصوتون في جولة الإعادة من انتخابات سبتمبر

بدأ الناخبون الموريتانيون اليوم السبت الإدلاء بأصواتهم في الشوط الثاني من الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية، في

الدوائر الانتخابية التي لم تحسم في الشوط الأول.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحا، أمام الناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية التي تشهد شوطا ثانيا، وحسب موفدي صحراء ميديا، إلى مراكز الاقتراع في ولايات نواكشوط، فإن الاقبال مايزال ضعيفا في الساعات الأولي للاقتراع.

وتوقع بعض رؤساء المكاتب الذين تحدثوا لصحراء ميديا أن” يشهد الإقبال على مراكز الاقتراع تحسنا مع تقدم النهار، خاصة أن الأمطار قد تساهم بشكل كبير في الحد حركة المواطنين”.

وشهدت الجولة الأولي من الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية، إقبالا ملحوظا حيث وصلت نسبة المشاركة إلى أزيد من سبعين بالمائة، غير أن حدة التنافس قد ساهمت بشكل كبير في نسبة الإقبال، حيث تنافس في الحولة الأولى أزيد من ستة آلاف مترشح.

وتخوض المعارضة الشوط الثاني في أغلب هذه الدوائر أمام الحزب الحاكم، ومن أبرز أحزاب المعارضة التي تخوض الشوط الثاني حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل ».

ويصوت الناخبون في الشوط الثاني,في 12 دائرة انتخابية نيابية، و9 دوائرانتخابية جهوية، و108 دوائر انتخابية بلدية، و يحتدم الصراع في العاصمة نواكشوط خلال الشوط الثاني، لتحديد مصير المدينة الأكبر في البلاد، على مستوي المجلس الجهوي، والمجالس البلدية.

وكانت قوات الأمن وأفراد الجيش في موريتانيا، قد صوتوا أمس الجمعة، وذلك يوماً واحداً قبل موعد تصويت المواطنين العادين.