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ترامب يلغي مزايا تجارية عن موريتانيا بسبب العبودية

Cheikhany Sidi منذ يوم واحد
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قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إلغاء مزايا تجارية ممنوحة لموريتانيا اعتبارا من أول يناير المقبل، لأنه يرى أن نواكشوط لم تحرز تقدما كافيا في التخلص من ممارسات العبودية.

وقال المكتب في بيان إن ترامب اتخذ هذا القرار بعد تقرير الأهلية السنوي الذي خلص إلى أن متطلبات قانون النمو والفرص في أفريقيا الذي يكفل إعفاء سلع معينة من الرسوم الجمركية لا تنطبق على موريتانيا.

وقال مساعد الممثل التجاري الأمريكي سي.جيه ماهوني “ممارسات التشغيل القسري أو بالسخرة مثل العبودية المتوارثة لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين”.

وأضاف “نأمل أن تتعاون معنا موريتانيا للقضاء على السخرة والعبودية المتوارثة كي تستعيد أهليتها لقانون النمو والفرص في أفريقيا مستقبلا”.

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Cheikhany Sidi

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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