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إندونيسيا تطلب دعم موريتانيا فى مقعد مجلس الأمن

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 2 دقيقتين
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طلبت إندونيسيا دعم موريتانيا لترشحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، حسب ما جاء على لسان مسؤول إندونيسي يزور موريتانيا.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي حسن وراجودا إنهم يتمنون الحصول على دعم نواكشوط لشغل هذا المقعد .

و كان حسن ويراجودا يتحدث إلى الصحافة بعد لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، حيث أوضح أنه جاء أيضا ليبحث إمكانية مستقبل تعاوني ثنائي بين بلده و موريتانيا.

و قال المبعوث الإندونيسي إن التجارة بين نواكشوط و جاكارتا عرفت تطورا خلال السنوات الأخيرة ، حتى لو كانت على “مستوى ضعيف”، مضيفا أن الطرفين اتفقا ، خلال المباحثات، على ضرورة تقوية التعاون في عدد من المجالات الحيوية من بيها الزراعة و البيطرة و المعادن.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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