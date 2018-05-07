إنقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة السواحل الليبية

أنقذت قوات خفر السواحل الليبية، أمس الأحد، 316 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، عبر ثلاث عمليات منفصلة، قبالة سواحل غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، في تصريح إن دورية لخفر السواحل، نجحت في إنقاذ 114 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي متهالك حيث تم ضبطهم على بعد 13 ميلا بحريا شمال مدينة الزاوية، التي تبعد (45 كلم) غرب طرابلس.

وفي عملية ثانية تمكنت إحدى دوريات خفر السواحل من إنقاذ 97 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي كاد أن يغرق.

وقال العميد قاسم، إن العملية تمت على بعد 35 ميلا بحريا قبالة ساحل مدينة جنزور التي تبعد (15 كلم) غرب العاصمة الليبية.

وأكد المتحدث باسم البحرية الليبية، أن جميع المهاجرين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، ومن ثم إلى مركز إيواء “تاجوراء” بضواحي العاصمة.

من جهة أخرى أعلن مكتب الهجرة غير الشرعية في مدينة صبراتة، أن دورية لخفر السواحل تمكنت من إنقاذ 105 مهاجرين قبالة ساحل مدينة زوارة (120 كم) غرب طرابلس.