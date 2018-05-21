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إنقاذ مهاجرين من السنغال ودل أخرى قبالة البرازيل

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
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قال مسؤولون من ولاية مارانهاو البرازيلية، إن نحو 24 مهاجرا من غرب أفريقيا، تم إنقاذهم قبالة ساحل شمالي البرازيل.

وقالت حكومة الولاية في بيان أمس الأحد، إن “قارب صيد اقترب من قارب جانح يقل 27 شخصا بينهم مهاجرون من السنغال، ونيجيريا، وغينيا، وسيراليون، والرأس الأخضر، بالإضافة إلى برازيليين اثنين، وكان يعاني بعضهم من الجفاف.

ونقلت صحيفة فوليا دي ساو باولو عن ضابط شرطة اتحادي قوله إن السلطات اعتقلت البرازيليين لاتهامهما بتجارة البشر. وأضاف الضابط أن المهاجرين دفعوا أموالا مقابل نقلهم بشكل غير شرعي إلى البرازيل.

ولم تعلق الشرطة الاتحادية على الواقعة، وقالت البحرية البرازيلية في بيان إنها فتحت تحقيقا دون أن تعلق على الاعتقالات.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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