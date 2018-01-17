إنقاذ 1400 مهاجر فى عرض الأبيض المتوسط

قالت السلطات الإسبانية والإيطالية إن قواتهما الحرية أنقذت 1400 مهاجر غير شرعي فى البحر الأبيض المتوسط خلال الشهر الأول من العام الحالي.

وأوضح طاقم إغاثة إسباني أنه أنقذ مركبا يحمل نحو 400 شخص في ظروف بالغة الصعوبة، كما عثر على جثة طفل في المركب.

ونفذت سفن تابعة لخفر السواحل، والشرطة المائية، ومهمة صوفيا الاوروبية ومنظمة برواكتيفا الاسبانية غير الحكومية ب 11 مهمة منفصلة لإنقاذ سبعة زوارق وثلاثة مراكب خشبية، ورابع اكبر، بحسب الطاقم.

وقالت منظمة برواكتيفا ان بين من تم انقاذهم و”كانوا على حافة الموت”، 175 امرأة و75 طفلا.

وكتبت المنظمة في تغريدة “مشهد لا يطاق. طفل ميت ويمكن أن يكون هناك عدد أكبر. المزيد من جثث الابرياء لحصيلة الموت المخجلة”.

وقالت وزارة الداخلية الايطالية انه تم نقل نحو ألف شخص بعد إنقاذهم إلى ايطاليا منذ بداية 2018، وشهد العدد تراجعا بنسبة 60 فى المائة مقارنة بالفترة ذاتها العام 2017.

وأبرمت ايطاليا مدعومة من الاتحاد الاوروبي الصيف الماضي اتفاقا مع القوات الليبية بهدف منع المهاجرين من الانطلاق من ليبيا إلى أوروبا.

وتشير آخر أرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى وفاة 173 شخصا لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط انطلاقا من شمال أفريقيا منذ بداية 2018.