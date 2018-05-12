إنقاذ 73 مهاجرا غالبيتهم جزائريون قبالة سواحل ليبيا

تمكنت سفينة إكواريوس المستأجرة من منظمتي “sos متوسط” و”أطباء بلا حدود”، اليوم السبت، من إنقاذ ثلاثة وسبعين مهاجرا بينهم ثلاثة أطفال قبالة السواحل الليبية.

وكان من بين المهاجرين، 12 امرأة وتسعة فتيان وثلاثة أطفال، ويحمل 37 من المهاجرين الجنسية الجزائرية، والباقي معظمهم من دول جنوب الصحراء الأفريقية.

وبحسب تغريدة لمنظمة الهجرة الدولية، فإن خفر السواحل الليبيين أنقذوا 241 شخصا تمت إعادتهم إلى ليبيا ما يرفع عددهم لهذا العام إلى 6400.

من جانبها، أعلنت منظمة “سيفوشز” الألمانية غير الحكومية أنها أنقذت 19 شخصا وهم في طريقهم إلى ميناء تراباني في صقلية.