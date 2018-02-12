“إير- سنغال” تباشر أنشطتها قبل شهر أبريل المقبل

كشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية السنغالية (سنغال-اير)، فيليب بون، أن الشركة ستباشر أنشطتها “قبل شهر أبريل المقبل”، برحلات نحول دول المنطقة.

وكانت السنغال أعلنت شهر إبريل 2016، عن إحداث شركة خطوط جوية جديدة تعوض شركة “سنغال ايرلاينز) التي أوقفت أنشطتها قبل سنوات.

وقال “بون” أمس الأحد عبر أحد الإذاعات الخاصة، إن “طائرات الشركة ستقلع من مطار بليز ديان الدولي نحو وجهات دول المنطقة قبل شهر أبريل 2018″.

وأرجع مدير ” إير – سنغال ” التأخر في بدء نشاط الشركة إلى الوقت اللازم للحصول على ترخيص الاستغلال الجوي، الذي تسلمه الوكالة الوطنية للطيران المدني والأرصاد الجوية لشركات الطيران.

وكان من المفترض أن تتم أول رحلة للشركة السنغالية يوم السابع دجمبر الماضي، بمناسبة تدشين مطار “بليز ديان” الدولي بدكار.

ووقعت شركة (إير سنغال) مؤخرا مع الشركة المصنعة لطائرات (أيرباص) اتفاقا على طلبية مؤكدة لشراء طائرتين من طراز (أ330 نيو)، النوع الجديد من الناقلة الكبيرة أ330، وتتوفر الشركة السنغالية الجديدة على رأسمال بقيمة اربعين مليار فرنك إفريقي.