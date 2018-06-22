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إيطاليا تشيد بالدور الموريتاني في منطقة الساحل

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 دقيقتين
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عبرت إيطاليا عن تقديرها للدور الذي تضطلع به موريتانيا في المنطقة، وللجهود التي بذلتها لإنشاء مجموعة دول الساحل الخمس.

جاء ذلك بحسب ما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) ، خلال تقديم السفير الموريتاني في روما حامد سيدي محمد لأوراق اعتماده اليوم الخميس للرئيس الإيطالي سيرجيو مارتيلا.

وأضاف الرئيس الإيطالي خلال استقبال السفير الموريتاني إن بلاده تعول كثيرا على التعاون والتنسيق مع موريتانيا في مجالات الأمن والتنمية والهجرة.

وتنتهج الحكومة الإيطالية الجديدة سياسة متشددة اتجاه  الهجرة، وقامت خلال الأيام الأخير بمنع سفن انقاذ تحمل بعض المهاجرين من الرسو في موانئها.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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