إيفاد 470 عسكريا إيطاليا إلى النيجر لمواجهة الهجرة

صادق برلمان إيطاليا، اليوم الأربعاء، على إرسال بعثة عسكرية تضم اربعمائة وسبعين جنديا، إلى النيجر لمساعدة السلطات المحلية، على التصدي لظاهرة تهريب البشر، والهجرة غير الشرعية.

وقالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي، إن “هذه البعثة ليست للمهام القتالية، ولا لحراسة الحدود، بل هي بعثة تدريبية، بناء على طلب محدد من النيجر، بموجب اتفاق ثنائي بين روما ونيامي“.

وأضاف الوزيرة الإيطالية أن هذه “البعثة تتكون في المرحلة الأولى 120 جنديا، ليتم تدريجيا رفع العدد إلى 470.

من جانبها، قالت هيئة الأركان الإيطالية، في بيان لها، إن “مهمة البعثة تتمثل في رفع قدرات قوات النيجر و تمكينها من ضمان الاستقرار ومكافحة تهريب المهاجرين بشكل غير قانوني“.

و كان رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني, قد صرح مؤخرا، بأن بعض قوات إيطاليا المنتشرة الآن في العراق والبالغ عددها 1400 جندي، قد ينتقلون إلى منطقة الساحل الإفريقي، على إثر النتائج التي تحققت في مواجهة داعش في العراق.

و بحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن إيطاليا تولي لظاهرة تهريب البشر اهتماما، لكونها متضررة من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا إلى أوروبا عبر أراضيها بعد عبورهم البحر الأبيض المتوسط.