إيقاف حكم موريتاني 5 سنوات من طرف الاتحاد الافريقي

أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم أمس الأحد الحكم الموريتاني ديمبا بوبو لمدة 5 سنوات ، بعد اتهامه بتلقي رشاوى.
وأعلنت لجنة الانضباط لائحة مكونة من 11 شخصا تم إيقاف بعضهم مدى الحياة ، بينما تم إيقاف آخرين مبدئيا لحين مثولهم أمام لجنة الانضباط مطلع أغسطس المقبل.
ونشر موقع الاتحاد الافريقي الرسمي لائحة الموقوفين وجاءت على النحو التالي :
- السيد ماروا رانجي، حكم مساعد (كينيا): إيقاف مدى الحياة من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.
- السيد بوكاري أودراوجو ، حكم (بوركينا فاسو): إيقاف 5 سنوات من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.
- السيد دينيس ديمبلي، حكم (كوت ديفوار): إيقاف 6 سنوات من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.
- السيد ماريوس تان، حكم مساعد (كوت ديفوار): إيقاف سنتين من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.
- السيد بي فاليري جوهو، حكم مساعد (كوت ديفوار): إيقاف سنتين من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.
- السيد كوليبالي أبو، حكم (كوت ديفوار): إيقاف سنتين من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.
- السيد جالو إبريما، حكم مساعد (جامبيا): إيقاف 10 سنوات من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.
- السيد موريبا دياكيتي، حكم مساعد (مالي): إيقاف 5 سنوات من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.
- السيد ديمبا بوبو، حكم مساعد (موريتانيا): إيقاف 5 سنوات من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.
- السيد مامان راجا أبا مالان أوسيني، حكم مساعد (النيجر): إيقاف 5 سنوات من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.
- السيد يانيسو بيبو، حكم (توجو): إيقاف 10 سنوات من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.
وتم إيقاف الحكام التالية أسمائهم مبدئياً بانتظار مثولهم أمام لجنة الانضباط يوم 5 أغسطس 2018:
- السيد لاثبريدج ريجينالد، حكم (غانا)
- السيد بيلو أبودو، حكم (غانا)
- السيد ناتانيير إيريك، حكم مساعد (غانا)
- السيد فيشر سيسيل، حكم (غانا)
- السيد أنافو ناثان، حكم (غانا)
- السيد أودراوجو داوود، حكم (غانا)
- السيد ساليفو مالك، حكم مساعد (غانا)
- السيدة تيريزا أكونجيام، حكمة مساعدة (غانا)
- السيد باديو ابراهيم، حكم مساعد (غانا)
- السيد ييكيه جيري، حكم (ليبيريا)
- السيد ديفيد لاريا، حكم مساعد (غانا)