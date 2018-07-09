إيقاف حكم موريتاني 5 سنوات من طرف الاتحاد الافريقي

أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم أمس الأحد الحكم الموريتاني ديمبا بوبو لمدة 5 سنوات ، بعد اتهامه بتلقي رشاوى.

وأعلنت لجنة الانضباط لائحة مكونة من 11 شخصا تم إيقاف بعضهم مدى الحياة ، بينما تم إيقاف آخرين مبدئيا لحين مثولهم أمام لجنة الانضباط مطلع أغسطس المقبل.

ونشر موقع الاتحاد الافريقي الرسمي لائحة الموقوفين وجاءت على النحو التالي :

السيد ماروا رانجي، حكم مساعد (كينيا): إيقاف مدى الحياة من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.

السيد بوكاري أودراوجو ، حكم (بوركينا فاسو): إيقاف 5 سنوات من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.

السيد دينيس ديمبلي، حكم (كوت ديفوار): إيقاف 6 سنوات من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.

السيد ماريوس تان، حكم مساعد (كوت ديفوار): إيقاف سنتين من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.

السيد بي فاليري جوهو، حكم مساعد (كوت ديفوار): إيقاف سنتين من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.

السيد كوليبالي أبو، حكم (كوت ديفوار): إيقاف سنتين من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.

السيد جالو إبريما، حكم مساعد (جامبيا): إيقاف 10 سنوات من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.

السيد موريبا دياكيتي، حكم مساعد (مالي): إيقاف 5 سنوات من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.

السيد ديمبا بوبو، حكم مساعد (موريتانيا): إيقاف 5 سنوات من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.

السيد مامان راجا أبا مالان أوسيني، حكم مساعد (النيجر): إيقاف 5 سنوات من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.

السيد يانيسو بيبو، حكم (توجو): إيقاف 10 سنوات من كل أنشطة CAF المتعلقة بكرة القدم.

وتم إيقاف الحكام التالية أسمائهم مبدئياً بانتظار مثولهم أمام لجنة الانضباط يوم 5 أغسطس 2018:

السيد لاثبريدج ريجينالد، حكم (غانا)

السيد بيلو أبودو، حكم (غانا)

السيد ناتانيير إيريك، حكم مساعد (غانا)

السيد فيشر سيسيل، حكم (غانا)

السيد أنافو ناثان، حكم (غانا)

السيد أودراوجو داوود، حكم (غانا)

السيد ساليفو مالك، حكم مساعد (غانا)

السيدة تيريزا أكونجيام، حكمة مساعدة (غانا)

السيد باديو ابراهيم، حكم مساعد (غانا)

السيد ييكيه جيري، حكم (ليبيريا)