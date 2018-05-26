إيقاف 26 مهاجرا غير شرعي بتونس

أقفت البحرية التونسية اليوم السبت، 26 مهاجرا غير شرعي، بولاية المهدية، شرقي البلاد، خلال إحباط محاولة هجرة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية.

وقال مصدر من الحرس البحري بالمنطقة، إن الموقوفين كانوا يحاولون الإبحار انطلاقا من شواطئ منطقتي “المناقع” و”سلقطة” شرقي تونس، مضيفا أن منظمين اثنين لعملية الهجرة تم إيقافهما خلال العملية الأمنية.

وتكثف سلطات الأمن التونسي منذ أشهر حملتها للتصدي لمحاولات الهجرة غير الشرعية، على خلفية حادث اصطدام وقع اكتوبر الماضي بين دورية للبحرية التونسية، ومركب للمهاجرين غير الشرعيين في سواحل جزيرة قرقنة، جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا غرقا.

وكشف تقرير سنوي حول الهجرة غير الشرعية في تونس للعام الماضي 2017، أن 9 آلاف و 329 مواطنا تونسيا قاموا بمحاولة اجتياز الحدود باتجاه أوروبا.