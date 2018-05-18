ابتكار دواء يدمر الخلايا السرطانية

ابتكر علماء من الجامعة الروسية الوطنية للأبحاث، والجامعة الطبية الوطنية الروسية، دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة، حسبما ذكرت مصادر إعلامية أمس الخميس.

وأوضحت المصادر أن العلماء الروس ابتكروا إطالة عمر فئران التجارب المصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 69.5 بالمائة (لم يستطع أحد التوصل إلى ذلك من قبل)، باستخدام دواء مبتكر جديد مبني على جسيمات “المغنيتيت” (أكسيد الحديد الأسود).

ويتكون العقار المبتكر من مزيج يحوي جسيمات “مغنتيت نانوية”، وعقارا يدمر الخلايا السرطانية مع جزيئات ناقلات تعمل كموصل للعقار إلى العضو المصاب فقط.

ويأمل العلماء الروس في إحراز قفزة نوعية تعطي الأمل لآلاف المرضى الذين يعانون من السرطان جراء تطوير هذا العقار المبتكر بعد مواصلة العمل عليه وإخضاعه لأبحاث إضافية وتجارب سريرية خلال العام المقبل (2019).