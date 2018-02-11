اتحاد إعلاميات موريتانيا يكرم وزراء وشخصيات إعلامية

نظم اتحاد إعلاميات موريتانيا ليل السبت/الأحد بنواكشوط حفل تكريم لعدة شخصيات بمناسبة اختتام حملة الانتساب التي نظمها الاتحاد مؤخرا .

سلم اتحاد إعلاميات موريتانيا “درع الاتحاد”(أعلى وسام لدى اتحاد الإعلاميات) لوزير الاتصال السابق حمدي ولد المحجوب، والوزيرة السابقة أماتي بنت حمادي، والرئيسة الفخرية للاتحاد الناها بنت سيدي والرئيسة المؤسسة ميمه بنت محمد احمد على “جهودهم لفائدة تعزيز دور الإعلاميات الموريتانيات، وتوفير المناخ والإطار القانوني الكفيلين بتفعيل هذا الدور” حسب تعبير الاتحاد.

وقالت رئيسة اتحاد إعلاميات موريتانيا لمنيه بنت سيدي إن مكتب الاتحاد يعمل على بلورة خطة عمل للفترة 2018 – 2019، “وستعطي الخطة اهتماما خاصا للتكوين ولتوسيع نطاق علاقات الاتحاد الخارجية والداخلية”.

وأضافت بنت سيدي في كلمة خلال الحفل أن خطة الاتحاد لعام 2018- 2019 ستركز على تعزيز شراكاته مع الفاعلين الاقتصاديين والتنمويين المهتمين بقضايا الإعلام والنوع ومعالجة قضايا المرأة في الاعلام، وإطلاق نماذج مقنعة وقابلة للاستمرارية من الصحافة النسوية الوطنية.