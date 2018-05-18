اتفاقيات تعاون بين موريتانيا والسودان فى مجال الزراعة

وقعت اللجنة الفنية الموريتانية -السودانية المشتركة في مجال الزراعة على اتفاقيات تعاون فى مجال الزراعة فى الفترة ما بين 2018 و2020 .

وسيقوم الجانب السوداني، حسب الاتفاقية باستقبال الخبراء الموريتانيين لمدة خمسة أيام في مجالات زراعة الأعلاف الخضراء في شهر ديسمبر المقبل والخضروات والاشجار المثمرة في شهر نوفمبر من نفس السنة وفي مجال حصاد المياه في شهر ابريل من السنة المقبلة.

كما تضمن المحضر استصلاح الأراضي والري الحديث خلال شهر ابريل من عام 2019، فيما يقوم الجانب الموريتاني باستقبال الخبراء السودانيين لمدة خمسة أيام في مجال إنتاج التمور ومكافحة الآفات خلال شهر يوليو المقبل .

وفي مجال الاستثمار الزراعي والشراكات من خلال إدارة المزارع النموذجية خلال شهر فبراير من العام المقبل إلى جانب خبراء في مجال تقنيات الري الحديثة والتقييس خلال شهر يناير 2019 لدعم الطواقم الفنية الموريتانية وفي مجال زراعة القمح في شهر ديسمبر من هذا العام لدعم الطواقم الفنية الموريتانية.

ووقع الأمين العام لوزارة الزراعة أحمدو ولد بوه ا بمباني الوزارة مع بدر الدين الشيخ محمد الحسن وكيل وزارة الزراعة والغابات بجمهورية السودان محضر الاجتماعات تدعيما لأواصر التعاون في هذا المجال بين البلدين وتفعيلا لاتفاقية التعاون في المجال الزراعي الموقعة بين الطرفين سنة 2007.