اتفاقية بين موريتانيا والسعودية فى مجال الصحة

وقعت موريتانيا أمس الأحد مع المملكة العربية السعودية على اتفاقية تنص على توحيد المواقف في القضايا الإقليمية و العالمية الخاصة بالمجال الصحي و التنسيق المشترك ،لضمان تطبيق الإشتراطات الصحية الخاصة بالحج و العمرة و التعاون في مجال الطب العلاجي.

وتتضمن الاتفاقية التى وقعها وزير الصحة الموريتاني كان بوبكر مع وزير الصحة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة معالجة أمراض الكبد الفيروسية وزراعة الكلى، إضافة إلى أي مجال آخر ذو اهتمام بين الطرفين و تدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات السعودية و تنظيم القوافل الطبية المتخصصة .

وعبر الوزيران بهذه المناسبة عن عزمهما على تطبيق الإتفاقية الموقعة و العمل على تنويع التعاون بين الوزارتين و مواصلة الشراكة القيمة التي تربط بلادنا بالصندوق السعودي للتنمية .

وأكد المديرالعام للصندوق السعودي للتنمية يوسف بن ابراهيم البسام ، على مواصلة تمويل المشاريع المقدمة من طرف وزارة الصحة وجعلها في مقدمة الأولويات عند الصندوق السعودي للتنمية.

وعلى هامش الزيارة أجرى وزير الصحة عدة لقاءات و زيارات ميدانية لعدة منشآت طبية في المملكة العربية السعودية شملت: زيارة مدينة فهد الطبية ومركز الملك سلمان لأعمال الإغاثة الإسلامية و اجتمع بمديري مؤسساتها الطبية.