اتفاق على تدريب عناصر ليبية لمكافحة الجريمة المنظمة بالبلاد

اتفقت ليبيا و بريطانيا، أمس السبت، على تدريب عناصر ليبية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال.

وجاء الاتفاق خلال اجتماعات عقدت بين جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، والوكالة البريطانية لمكافحة الإجرام.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان صحفي، أن “جهاز المباحث الجنائية” يواصل اجتماعاته مع “الوكالة البريطانية لمكافحة الإجرام”، مضيفة أن الطرفان اتفقا على إجراء دورات تدريبية لعناصر جهاز المباحثات الجنائية، لتأهيل قدراتهم في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، “وكذلك تأهيل عناصر التحريات في مجالات تتبع جرائم غسيل الأموال”.

وأفاد البيان أن خبيرا من الوكالة البريطانية، سيعمل على تطوير أداء العاملين بالإدارة المختصة في الجهاز بمكافحة الجرائم الالكترونية.

ويأتي هذا الاتفاق عقب يوم واحد على توقيع ليبيا والولايات المتحدة على وثيقتين للتعاون في المجال الأمني.