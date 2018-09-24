موريتانيا.. ولد عبد العزيز يجتمع بوزيره الأول

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الاثنين، بالوزير الأول يحي ولد حدمين في اجتماع احتضنه القصر الرئاسي ويأتي في وقت يترقب الموريتانيون تشكيلة الحكومة المقبلة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

المصادر التي أوردت الخبر لـ « صحراء ميديا » لم تكشف عن التفاصيل التي دارت في اللقاء بين الرجلين، ولكنه من الراجح أنه خصص لمناقشة مستقبل الحكومة، وإمكانية تجديد الثقة في الرجل بعد قرابة خمس سنوات من رئاسة الحكومة.

وينص القانون الموريتاني على أن تُقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات التشريعية، وتشكيل حكومة جديدة يصادق عليها البرلمان الجديد.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي، إنه لن تكون هنالك مفاجآت في الحكومة، وأكد أنها ستكون على غرار الحكومة الحالية مشكلة من ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية الحاكمة.

ويطرح الموريتانيون أسئلة حول الحكومة الجديدة وإن كان سيتم تجديد الثقة في الوزير الأول يحيى ولد حدمين الذي يشغل منصبه منذ بداية المأمورية الرئاسية منتصف عام 2014.