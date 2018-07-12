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اجتماع في لندن حول تنمية حقل الغاز الموريتاني

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 ساعتين
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تحتضن العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس اجتماعا يضم وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح، وممثلين عن شركة بريتش بتروليوم البريطانية حول استغلال الغاز الموريتاني.

وسيناقش الوزير الموريتاني خلال اجتماعاته تستمر يومين مع عملاق الطاقة البريطاني بريتش بتروليوم،  تنمية حقل السلحفاة أحميم الكبير، الواقع على الحدود البحرية الموريتانية السنغالية.

و دخلت شركة بريتش بتروليوم إلى السوق الموريتانية، عن طريق اتفاقية أبرمتها مع شركة “كوسموس انرجي” شهر ديسمبر 2016، حصلت بموجبها على حصة تبلغ 62 %  في المجموعات C-6، وC-8، وC-12، وC-13 البحرية، مقابل حصة تبلغ 28%، لشركة “انرجي كوس موس”.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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