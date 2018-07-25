اجتماع لبحث متابعة مشروع ترقية الصيد في موريتانيا

عقدت لجنة متابعة مشروع ترقية الصيد فى موريتانيا، اليوم الأربعاء اجتماعها الأول لوضع الآلية والصيغة المناسبتين لمتابعة المشروع .

يمول المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني والاسباني بمبلغ 5ر27 مليون أورو ،ويتولى تنفيذ المشروع المكتب الدولي للشغل، والتعاون الألماني، والتعاون الاسباني، بالتعاون مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري.

ومن المتوقع ان تكون لهذا المشروع انعكاسات إيجابية على تنمية قطاع الصيد، وخلق القيمة المضافة للمنتجات البحرية الموريتانية، ودمج القطاع فى الاقتصاد الوطني.

ويدخل مشروع ترقية الصيد فى اطار دعم استراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015- 2019، ويهدف إلى تعزيز المنظومة التسلسلية للانتاج فى قطاع الصيد التقليدي ، وخلق مواطن شغل جديدة للشباب ودعم فرص العمل الموجودة ،إضافة إالى محاربة سوء التغذية .