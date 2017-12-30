اجتماع لوزراء دفاع الساحل مع المانحين بباريس الشهر المقبل







أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أمس الجمعة عن انعقاد اجتماع بباريس مع نظرائها في قوة مجموعة الساحل الخمس والدول المانحة في 15 يناير المقبل لدعم عمل هذه القوة.

وأوضحت وزيرة الجيوش أنهم سيحشدون المجتمع الدولي حتى تزداد قدرات قوة مجموعة الساحل الخمس مشيرة إلى أن الاجتماع سيهدف إلى مساعدة القوة الأفريقية على إحراز تقدم على الصعيد العسكري.

يشار إلى أن قوة مجموعة الساحل الخمس المكونة من جنود لخمسة بلدان في المنطقة هي مالي و تشاد و بوركينا فاسو و النيجر و موريتانيا نفذت مهمة استطلاعية في نوفمبر وتستهدف رفع عدد أفرادها إلى 5 آلاف جندي بحلول ربيع 2018.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في 13 ديسمبر عن دعم مالي إضافي للقوة الأفريقية مقدم من السعودية (100 مليون يورو) والإمارات (30 مليون يورو) وذلك خلال الاجتماع الذي عقده ببلدة "سيل-سان-كلو" قرب باريس.

وكان الاتحاد الاوروبي قد أعلن عن دعم مالي للقوة الأفريقية بقيمة 50 مليون يورو, فيما أعلنت الولايات المتحدة عن رصد 60 مليون دولار في صورة تعاون ثنائي لصالح الدول الخمس المعنية.

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