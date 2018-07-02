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اختتام القمة الإفريقية ومنطقة التجارة أبرز النتائج

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
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اختتمت مساء اليوم بقصر المؤتمرات “المرابطون” بنواكشوط الجلسة الختامية للقمة الإفريقية العادية الحادية والثلاثين التي انطلقت أمس.

وقال رئيس رواندا الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي بول كاغامي في كلمته أبرز نتائج هذه القمة هو توقيع خمسة أعضاء جدد اتفاقية منطقة التجارة الافريقية الحرة، وهم  تشاد سواستيني بوروندي لوسوس ناميبيا جنوب افريقيا وسيراليون، ليصبح الموقعون 49 دولة و6 صادقوا عليها معتبرا أنه تقدم كبير

وأضاف كاكامي أن غينيا ستوقع على الاتفاقية الاسبوع المقبل، معتبرا أن منطقة التجارة ستساعد في بناء افريقيا بالطريقة التي أرادها الأفارقة.

وناقشت القمة مواضيع من بينها الفساد في افريقيا الموضوع الرئيسي لها، بالإضافة للأمن والسلم وإصلاح الاتحاد.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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