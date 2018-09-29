اختراق 50 مليون حساب في “فيسبوك”

قالت الشركة المسؤولة عن موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، إن “نحو 50 مليونا” من مستخدميه تركوا عرضة لخلل أمني.

وأوضحت الشركة أن وقوع اختراق اكتشف الثلاثاء، وأن المهاجمين كانوا قادرين على استغلال إمكانية اختراق وظيفة تعرف ” View As” ليتمكنوا من التحكم في حسابات الآخرين.

وتمثل وظيفة “View As” في فيسبوك إحدى وظائف خصوصية المستخدم التي تسمح للناس بمشاهدة كيف يبدو مظهر صفحتهم للآخرين، ويظهر لهم أي معلومات يمكن أن يشاهدها أصدقاؤهم، وأصدقاء أصدقائهم، أو الجمهور العام.

وقد وجد المهاجمون ثغرات في هذه الوظيفة “سمحت لهم بسرقة رموز دخول فيسبوك، التي يمكن أن يستخدموها لاحقا للسيطرة على حسابات الآخرين” بحسب الفريق الأمني في الموقع.

وقال الشركة المسؤولة عن “الفيسبوك” إن الأشخاص المحتمل تضررهم طلب منهم أن يعيدون الدخول إلى الموقع من جديد أمس الجمعة، مؤكدة أنها أبلغت الشرطة بالأمر.

وكتب رئيس الفريق الأمني في الموقع، غاي روسن، أن الخلل قد أصلح، وأنهم بدأوا في إجراء تحقيق، “لم نقرر بعد هل أن تلك الحسابات قد أُسيء استخدامها، أو هل تم الدخول على أي معلومات فيها، و لا نعرف أيضا من يقف وراء هذه الهجمات ولا مكان الموقع الذي انتهت إليه”.

وشدد غاي روسن على القول إن “خصوصية الناس والأمن بالغا الأهمية بالنسبة لنا، ونعتذر لما حدث”.

وأوضح أن رموز الدخول هي المعادل للمفاتيح الرقمية التي “تجعل الناس يبقون داخل موقع فيسبوك، لذا لا يحتاجون إلى إعادة إدخال كلمات السر الخاصة بهم في كل مرة يستخدمون فيها التطبيق”.