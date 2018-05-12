اختطاف بريطانيين من محمية بالكونغو الديموقراطية

اختطف سائحان بريطانيان، أمس الجمعة، على يدي مسلحين مجهولين في محمية طبيعية شرق الكونغو الديموقراطية، فيما لقي حارسهم مصرعه اثناء العملية.

ونقلت تقارير اعلامية عن ايمانويل دي ميرود، مدير محمية “فيرونغا” قوله ” ان سيارة تابعة للمحمية تعرضت لهجوم مسلح تم خلاله اختطاف ثلاثة أشخاص من بينهم سائحان بريطانيان .

وأكد المتحدث باسم المحمية جويل وينغومالا، بدوره، مقتل الحارس واختطاف السائحين البريطانيين، مضيفا “لا نعرف هوية المهاجمين، وسيكون من الضروري إجراء تحقيقات لتحديد هويتهم”.

من جانبه ، قال المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية البريطانية “إنهم على اتصال وثيق بسلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد وقوع حادث يتعلق بمواطنين بريطانيين”.

وتقع المحمية الطبيعية بين ضفاف بحيرة كيفو وبركان نيراغونغو عند مخرج غوما إلى جبال رينزوري على الحدود مع أوغندا، وهي الاقدم في أفريقيا، وتبلغ مساحتها 7800 كيلومتر مربع، وتستخدم لايواء الأنواع المهددة بالانقراض مثل غوريلا الجبل.